Скоростной поезд в Лондоне задержали на 2,5 часа из-за кошки на крыше вагона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лондоне отправление скоростного поезда до Манчестера задержали его на два с половиной часа из-за упрямой кошки, которая забралась на крышу поезда, и не пожелала оттуда слезать.

Как передает Guardian, на железнодорожной станции Юстон в центре Лондона. За полчаса до отправления поезда работники станции увидели кошку, которая разместилась на крыше прямо у контактного провода, находившимся под высоким напряжением.

Животное отказывалось покидать крышу состава, и в итоге пассажиров пришлось пересадить в другой. Спустя пару часов кошку удалось снять с крыши.

До сих пор неизвестно, как животное там оказалось. Менеджер станции Джо Хендри сообщил, что обычно им приходится иметь дело не с кошками, а с птицами.

«За всю мою работу здесь это первая кошка. К счастью, любопытство не убило животное, мы рады, что она не потратило одну из своих девяти жизней», - отметил менеджер станции.