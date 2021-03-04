Премьер Украины заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны коронавирусной инфекции в незалежной.

«Необходимо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине», — заявил глава украинского правительства в ходе пресс-конференции в четверг, 4 марта.

Как сообщил премьер-министр, число инфицированных COVID-19 увеличивается ежедневно. По его словам, на фоне этого Украина может вернуться к модели локдауна. При этом Шмыгаль отметил, что общество, предприниматели и власти «истощены» ограничениями, вводимыми из-за коронавируса, и заявил, что единственным выходом является вакцинация.

Однако глава кабмина напомнил о дефиците вакцин во всем мире и призвал украинцев к сознательности и соблюдению противоэпидемических мер, а также допустил новые волны инфекции, но добавил, что власти собираются приложить максимум усилий, чтобы избежать ухудшения обстановки.

Согласно данным Worldometer, по состоянию на четверг, 4 марта, на Украине зарегистрировано 1 364 705 случаев заболевания коронавирусом, жертвами инфекции стали 26 397 человек.