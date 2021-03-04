Мощное землетрясение магнитудой 7,5, зафиксировали у берегов Новой Зеландии Фото: REUTERS

В четверг, 4 марта, у берегов Новой Зеландии зафиксировали еще одно мощное землетрясение, магнитудой 7,5. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Как передает Геологическая служба США, подземные толчки были зафиксированы в 17.41 по времени UTC (20.41 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 998 километрах от города Фангареи. Очаг залегал на глубине 55,6 километров.

В этот же день в 13.27 по времени UTC (16.27 по московскому времени) у берегов Новой Зеландии произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,3, после которого была объявлена угроза цунами.

Согласно данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на расстоянии в 238 километрах к северо-востоку от новозеландского города Гисборн. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км под дном океана.