Сенатор Валерий Рязанский поддержал увеличение маткапитала за каждого ребенка

В России предложили увеличивать маткапитал с каждым последующим ребенком
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Сенатор Валерий Рязанский поддержал предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого об увеличении материнского капитала.
Выплаты должны индексироваться с каждым последующим ребенком. Чем больше в семье детей. Тем выше сумма выплат.
Это позволит улучшить материальное положение многодетных семей и решить многие их финансовые трудности.
Сенатор назвал данное решение «абсолютно правильным». Но воплощение идеи в жизнь целиком и полностью зависит от экономики страны.
- Вопрос дискретности увеличения [маткапитала] — это вопрос экономики, не более того. А что касается главного тезиса в этом направлении, что с пополнением семьи детьми помощь со стороны государства должна увеличиваться, - отмети Рязанский в беседе с телеканалом «360».
Он подчеркнул, что подобное направление совершенно правильное и двигаться нужно только по этому пути.
Сенатор напомнил, что сегодня многодетные семьи в России имеют право на целый ряд мер господдержки, но нужно стараться расширять перечень льгот.
- Россия должна быть, конечно, многодетной страной, - добавил Рязанский.
Ранее сообщалось, что в Москве упростили порядок получения социальных выплат семьями с детьми. Теперь при подаче заявлений в электронном виде не нужно будет прикреплять сканы-копии документов, подтверждающих право на выплаты, сообщает Rt.