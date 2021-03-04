Экс-глава генштаба ВСУ рассказал, как Украине «победить» Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко заявил о возможности Киеву «победить Россию» при помощи условного «сильного союзника».

Как считает бывший глава генштаба ВСУ, на данный момент между Киевом и Москвой ведётся война. Муженко полагает, что итогом этой войны должно стать восстановление территориальных границ Украины 2014 года. При этом он не уточняет, где и какие именно военные действия ведут два государства друг против друга.

«Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне», - заявил бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Украины в разговоре с изданием Fakty.ua, не уточнив, какая именно страна подразумевается под гипотетическим «союзником».