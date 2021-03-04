Мэр аргентинского города сделал прививку от коронавируса с портретом Путина в руках

Мэр аргентинского города сделала прививку от коронавируса с портретом Путина в руках Фото: Facebook

Мэру аргентинского города Роке Перес Айрес Хуану Карлосу Гаспарини сделали прививку от коронавирусной инфекции. В момент вакцинации градоначальник держал в руках портрет президента России Владимира Путина, и выразил благодарность российскому лидеру.

Снимок мэра аргентинского города с портретом российского лидера был размещен в Instagram города.

«Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорят, что он собирается отравить нас, и он спасает нам жизнь», - приводятся в комментарии к снимку слова Гаспарини, который также поблагодарил президента России.

Вакцинация российским препаратом «Спутником V» в Аргентине началась в конце декабря прошлого года. Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре. Москва и Буэнос-Айрес также подписали меморандум о взаимопонимании по началу производства вакцины в Аргентине.