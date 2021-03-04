Путин пошутил про «еще один дворец» в Ленобласти: «Только мне не приписывайте»

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин пошутил про «еще один дворец». Это произошло в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в четверг, 4 марта.

Директор по развитию конно-спортивного комплекса «Новополье» Анна Лаппе, которая участвовала в диалоге, пригласила президента на открытие реабилитационно-досугового центра в Ленинградской области. В прошлом году во время встречи с участниками акции «Мы вместе» ветеран ВОВ Зинаида Корнева попросила российского лидера помочь достроить этот центр.

«Спасибо вам за приглашение», - сказал глава государства, уточнив, где именно находится центр.

Лаппе сообщил, что он находится в двух километрах от Стрельни, где расположен Дворец конгрессов Управления делами президента Российской Федерации.

«Ну отлично. Выглядит как еще один дворец, так что приеду. Только мне его не приписывайте», - пошутил российский лидер.

Напомним, ранее оппозиционный блогер Алексей Навальный опубликовал фильм в котором приписал президенту "дворец в Геленджике". Однако вскоре это опроверг миллиардер Аркадий Ротенберг. Бизнесмен сообщил СМИ, что показанный дом - его собственность, строящийся отель. Позже Путин прокомментировал это расследование, отметив, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит дом, описанный в фильме.