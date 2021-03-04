В Ираке зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ираке зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 4 марта, заявил представитель министерства здравоохранения страны Сейф аль-Бадр.

«Министр здравоохранения Ирака Хасан ат-Тамими после разрешения Минздрава на использование российской вакцины и доклада перед кабинетом министров дал указания заключить прямые контракты с компаниями (производящими) "Спутник V" и "Р-Фарм" на поставки вакцины», - сообщил он агентству INA.

Как уточнил Сейф аль-Бадр, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи уполномочил находящегося в данный момент с визитом в России министра нефти Ихсана Абд аль-Джаббара подписать контракт о поставках российского препарата в страну.

Российский фонд прямых инвестиций подтвердил, что «Спутник V» зарегистрирован в Ираке, который стал 45 страной, одобривший применение российской вакцины. Как уточнили в РФПИ, регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Напомним, сегодня, 4 марта, «Спутник V» зарегистрировали в Лаосе. Регистрация препарата также была осуществлена в рамках ускоренной процедуры