Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в Греции Фото: REUTERS

В четверг, 4 марта, в Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Как передает сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 31 километре северо-западнее города Лариса с населением около 144 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

Днем ранее, 3 марта, в Греции землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр располагался также около города Ларис - в 23 километрах к северо-западу от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Напомним, сегодня, 4 марта, у берегов Новой Зеландии зафиксировали два мощных землетрясения. Первое - магнитудой 7,3, второе - магнитудой 7,5 произошло примерно через четыре часа. После первых подземных толчков была объявлена угроза цунами.