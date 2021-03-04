Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в Тихом океане недалеко от Новой Зеландии Фото: REUTERS

В четверг, 4 марта, землетрясение магнитудой 8,0 зафиксировали в Тихом океане недалеко от берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщили специалисты Геологической службы США.

По данным Геологической службы США, вблизи от эпицентра подземных толчков населенных пунктов не расположено. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Напомним, сегодня, 4 марта, у берегов Новой Зеландии зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировали в 13.27 по времени UTC (16.27 по московскому времени), второе - магнитудой 7,5 произошло в 17.41 по времени UTC (20.41 по московскому времени) . После подземных толчков была объявлена угроза цунами.

Кроме того, 4 марта, землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в Греции. Эпицентр подземных толчков находился около города Лариса с населением около 144 тысяч человек.