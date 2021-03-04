Минцифры назвало меры для борьбы с телефонными мошенниками

В Минцифры РФ разработали специальный проект с мерами для борьбы с распространением телефонными мошенниками, в том числе это касается возможной подмены номера исходящего соединения злоумышленниками. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что на сети ряда крупнейших российских операторов реализована система обмена информацией. Предполагается, что благодаря этому оператор, на сеть которого поступает вызов, сможет отправить запрос тому оператору, которому принадлежит номер звонящего, чтобы определить, действительно ли с этого номера совершен звонок.