"Притянуто за уши": Кадыров назвал новую публикацию об убийстве Немцова ложью

Кадыров назвал новую публикацию об убийстве Немцова ложью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью последние публикации об убийстве российского политика Бориса Немцова. Он также призвал не пугать чеченцев "страшилками и расследованиями".

- Ряд СМИ, ссылаясь на некие детали расследования какого-то сомнительного агентства, вновь за уши привязали к событиям, связанным с убийством Немцова, чеченцев, - высказался Кадыров в посте в своем Telegram-канале.

Глава республики добавил, что "фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева".

Ранее сообщалось, что "Медиазона" выпустила публикацию об убийстве Немцова. В материале говорится, что настоящие заказчики убийства политика до сих пор не найдены.