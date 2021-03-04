Зонд "Тяньвэнь-1" прислал три снимка Марса в высоком разрешении

Фото: The China National Space Administration/твиттер @CGTNOfficial
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" показал первые три снимка поверхности Марсе в высоком разрешении. Два из фото панхроматических, а еще одно - цветное. Фотографии в Twitter опубликовал гостелеканала CGTN.
Фото: The China National Space Administration / твиттер @CGTNOfficial
В сообщении на сайте канала отметается, что говорится, что космическая станция сделала изображения с помощью использования камеры высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта.
Фото: The China National Space Administration / твиттер @CGTNOfficial