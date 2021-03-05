Александр Новак объяснил решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Россией Фото: Андрей Минаев

ОПЕК+ согласовала увеличение Россией добычи нефти в апреле текущего года на 130 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, во время заседания участники обсуждения отметили неопределенность на рынке, в связи с чем решили сохранить добычу на уровне марта.

- Исключения будут сделаны для России и Казахстана. <...> Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты, - рассказал чиновник в эфире "России 24".

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