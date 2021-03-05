Две книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере номинированы на литературную премию "Ясная поляна" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В лонг-лист международной престижной литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература" вошли сразу несколько книги британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике.

Речь идет о произведениях "Гарри Поттер и Орден Феникса" и "Гарри Поттер и Дары Смерти". Всего в списке работ заявлено более 40 работ. Об этом на пресс-конференции 4 марта рассказал председатель жюри премии Владимир Толстой.

- В длинный список в этом году вошли более 40 произведений. Он формируется по представлению экспертов, - объяснил Толстой.

При этом член жюри премии Павел Басинский отметил, что присутствие творений Роулинг в лон-листе смотрится "вполне органично".

Напомним, международная литературная премия "Ясная поляна" присуждается за лучшее художественное произведение, созданное в традиционной форме.