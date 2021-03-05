Пушков оценил риски Германии при отказе от "Северного потока - 2"

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о возможных последствиях для Германии в случае принятия решения властями страны отказаться от реализации проекта "Северный поток - 2".

По мнению парламентария, российский газопровод стал для Берлина не только энергетическим и финансовым проектом, но и получил большую политическую значимость.

- Идет проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к ее компетенции. <…> Речь идет о политическом весе и национальном достоинстве Германии, - написал Пушков в своем посте в Телеграм.

Также сенатор выразил мнение, то в случае, если власти ФРГ уступят США в этом спорте, то, вероятнее всего, их авторитет в Евросоюзе сильно пострадает.