Депутат Рады призвал украинцев готовиться к голоду

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал украинцев быть готовыми к наступлению в стране голода.

По его мнению, к таким страшным последствиям привел "провал со стороны команды Зеленского" при организации вакцинации населения. Кроме этого, Кива считает, что здесь уже к начинается третья волна пандемии коронавиурса.

- Как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду! - украинский депутат на своей странице в Фейсбуке.