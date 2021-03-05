Илон Маск за сутки потерял более шести миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский инженер и предприниматель Илон Маск всего за одни сутки лишился более шести миллиардов долларов.

Все дело в том, что суммарная стоимость активов 49-летнего бизнесмена сократилась в четверг, 4 марта, на 6,2 миллиарда долларов по итогам фондовых торгов в США из-за падения почти на 5% курса акций принадлежащей ему компании Tesla. Такие оценки представил журнал Forbes.

Таким образом, согласно подсчетам специалистов издания, состояние американского предпринимателя уменьшилось до 150,9 миллиардов долларов. А акции Tesla упали в цене на на 32,25 доллара или 4,94%, опустившись до отметки в 620 долларов.

Напомним, в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, Маск занимает третье место. Он уступает главе американской корпорации Amazon Джеффу Безосу и гендиректору французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно.