Российский посол назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в России

Посол Анатолий Антонов считает неприемлемыми претензии США относительно ситуации с правами человека в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия считает претензии США по ситуации с правами человека в стране неприемлемыми, заявил посол России в США Анатолий Антонов во время выступления в дискуссионном клубе "Космос-клаб".

- Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить, - приводятся слова дипломата на странице российского посольства в Facebook.

Антонов также заявил, что в ситуации с политиком Алексеем Навальным и его госпитализацией в Омске от России сначала требовали "безапелляционного признания вины за якобы его отравление с применением химоружия", а затем США ввели санкции, "не удосужившись предъявить доказательства". Посол России также отметил, что власти США оставили без объяснений все контраргументы и обращения России за получением дополнительной информации.