Депутат Иван Сухарев предложил давать пенсионерам 50% скидки на ж/д билеты

Пенсионерам предлагают давать скидки на ж/д билеты Фото: Никита ПОЛЬКО

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять российским пенсионерам скидки на железнодорожные билеты.

В своем обращении на имя главы Минтранса Виталия Савельева, парламентарий объясняет, как можно реализовать инициативу в жизнь.

Депутат подчеркивает, что сегодня скидки на билеты на поезда дальнего следования и так предоставляются определенным категориям граждан. Однако в означенные льготные категории не входят пенсионеры.

При этом, очень часто они не могут оплатить билет на поезд дальнего следования, чтобы проедать родственников, живущих в других регионах, зачастую очень отдаленных.

Для покупки билета им приходится копить с пенсии, что занимает продолжительное время. А порой цена поездки туда-обратно в несколько раз превышает саму пенсию, тогда сбор средств вовсе растягивается на долгий срок.

Если включить пенсионеров в число льготных категорий граждан, то люди получат внушительную поддержку, а многие с радостью воспользуются такой возможностью.

- Предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов, - цитирует RT текст обращения.

Тем временем, с 1 апреля 2021 года в России начнется индексация пенсий. Она коснется получателей социальных пенсий, а также некоторых категорий федеральных льготников. Выплаты увеличат на 2,6% в соответствии с процентом роста прожиточного минимума пенсионера в России, пишет ФАН.