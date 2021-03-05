Александр Новак рассчитывает, что рынок нефти вернётся к докризисным показателям в середине 2022 года

Александр Новак оценил перспективы мирового спроса на нефть Фото: Андрей МИНАЕВ

Заместитель председателя правительства России Александр Новак рассчитывает, что мировой рынок нефти вернётся к середине 2022 года на докризисный уровень.

Он также отметил, что в апреле 2021 года Россия будет восстанавливать добычу нефти опережающими темпами.

- Мы исходим из того, что если в будущем страны ОПЕК+ будут увеличивать [добычу нефти], когда будет спрос восстанавливаться, мы со своей стороны войдем в этот график. Сейчас мы просто опережающими темпами будем восстанавливать добычу, - заявил Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".