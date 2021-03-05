Эксперты рассказали, какие цветы дарить женщинам разных возрастов на 8 марта

Смешанные букеты стоит подбирать индивидуально и посоветоваться с флористом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Молодым девушкам лучше дарить цветы пастельных и светлых оттенков, а пожилым женщинам лучше не преподносить фиолетовые цветы или гвоздики, убеждены эксперты по этикету.

Юным представительницам прекрасного пола лучше подарить кустовые розы или нарциссы. А дамам не стоит дарить гвоздики, так как эти цветы часто ассоциируются с похоронами, митингами или демонстрациями, пишет РИА Новости.

Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова рассказала, что для молодых девушек букет должен быть светлее и нежнее, а для женщин в возрасте — сдержаннее, но в то же время насыщенней.

Специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова считает, что пожилым женщинам больше подойдут герберы или альстремерии, а совсем молодой девушке можно вручить полураспустившиеся цветы с бутонами.

Оба эксперта сошлись во мнении, что смешанные букеты стоит подбирать индивидуально и посоветоваться с флористом.

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