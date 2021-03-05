Причина крушения военного вертолета в Турции: авария произошла из-за непогоды

Катастрофа военного вертолета в Турции произошла из-за ухудшения метеоусловий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной крушения военного вертолета в провинции Битлис на востоке Турции стало резкое ухудшение погодных условий, сообщил министр обороны республики Хулуси Акар.

- По предварительным данным и показаниям очевидцев, авария произошла из-за резкого ухудшения погодных условий. По факту крушения вертолета начато расследование, которое определит точную причину происшествия, - приводит сайт Минобороны Турции слова Хулуси Акара.

Ранее сайт KP.ru передал, что 4 марта на востоке Турции разбился военный вертолёт. Тогда в Минобороны сообщали о девяти погибших и четырёх раненых.

Связь с вертолётом пропала примерно через 30 минут после вылета, на его поиски отправили беспилотники, самолёт и вертолёт.

Позже стало известно, что при крушении военного вертолёта погиб командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш.