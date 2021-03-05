Украинская чиновница уволилась с работы из-за сломанного вибратора

Еременко пожаловалась на поломку у себя в Instagram, после чего получила сотни осуждающих комментариев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Помощница главы украинского ЦИК Анжела Еременко уволилась с работы после публичной жалобы на сломанный вибратор. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

Экс-чиновница рассказала, что секс-игрушку ей подарили на День всех влюбленных. Девушка попыталась использовать вибратор вместе со своим молодым человеком. Однако секс-игрушка перестала работать: не помогла даже подзарядка устройства.

Еременко пожаловалась на поломку у себя в Instagram, после чего получила сотни осуждающих комментариев. Пользователи были недовольны тем, что помощница главы ЦИК поднимает подобные темы.

Позже она опубликовала пост, где сообщила, что приняла решение уволиться из ЦИК, хотя за время работы создала сильную команду и "изменила язык государственной коммуникации". В завершении экс-чиновница сообщила, что ей заменили вибратор, и она осталась довольна.

- А всем, кому печет чувство стыда, скажу, что сублимация в комментариях лишь усугубляет ситуацию, лучше займитесь сексом, это правда полезнее для здоровья, — заявила Еременко.

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