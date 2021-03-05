Аналитик предсказал ослабление доллара до 65 рублей

Аналитик спрогнозировал рост рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на нефть, скорее всего, останутся в коридоре от 60 до 70 долларов за баррель. Этому способствует устойчивый дефицит на сырьевом рынке, вызванный масштабными ограничениями со стороны ОПЕК+ и спадом активности по бурению новых скважин в США. Об этом заявил руководитель ИАЦ «Альпари», аналитик Александр Разуваев.

Эксперт добавил, что ограничительные меры альянса по добыче нефти, вероятно, продлятся до мая. А это в свою очередь может положительно сказаться на курсе рубля.

«Подъем цен на нефть является позитивным фактором для всех ключевых сырьевых валют, включая российский рубль, норвежскую корну и канадский доллар. Если комфортная конъюнктура для сырьевых рынков сохранится в 2021 году, то мы вполне можем увидеть 65-67 рублей за доллар», - цитирует эксперта «Российская газета».

Напомним, утром в пятницу, 5 марта, на открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару и евро. На семь часов утра доллар стоил 74,51 рубля, а евро потерял 15 копеек по сравнению с данными на вечер 4 марта и его курс составил 89,26 рубля, передает «Свободная пресса».