Аналитики ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла экономический спад лучше мира

В ВШЭ заключили, что Россия впервые за 30 лет прошла кризис лучше мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впервые с момента распада СССР Россия прошла период рецессии в целом мягче, чем остальной мир, заявили авторы бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе" от "Центра развития" Высшей школы экономики.

Аналитики отметили, что достичь подобных результатов, несмотря на глобальный кризис и сильное падение цен на нефть. ВВП России за 2020 год снизился на 3,1%. В кризисный 2015 год показатель снизился на 2%, но в 2009 году его падение составило 7,8%.

- Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (минус 3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда): впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен, - сказано в бюллетене.

Аналитики также отметили антикризисные меры государства. В исследовании сказано, что принятые правительством решения привели к значительному смягчению падения экономики страны. Авторы считают, что подготовиться к коронавирусному кризису помогли действие бюджетного правила и политика таргетирования инфляции. Эксперты подчеркнули, что в кризис динамика ВВП ухудшилась на 4,7%, но без мер, принятых правительством, ухудшилась бы на 7% или 8%.