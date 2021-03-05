В Финляндии признали недостаток мощностей для производства "Спутника V"

Финляндия не сможет производить "Спутник V" из-за отсутствия требуемых мощностей Фото: REUTERS

Даже при получении технологии производства российской вакцины от коронавирусной инфекции Финляндия не сможет производить "Спутник V" из-за отсутствия требуемых мощностей. Об этом заявила главврач отделения профилактики инфекционных заболеваний и вакцинации Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Ханна Нохинек.

Как пишет РИА Новости, 4 марта, в четверг бывший президент Финляндии Тарья Халонен и спикер Совфеда Валентина Матвиенко провели телефонный разговор. В ходе него российская сторона заявила о готовности предоставить технологии для производства вакцины.

Нохинек отметила, что Финляндия имеет опыт разработки и производства вакцины на основе аденовирусных векторов, но от страны потребуется создание крупномасштабных производственных мощностей.

Ранее в Ираке зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Ирак стал 45 страной в мире, одобрившей применение отечественного препарата.