Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев переведён в обычную палату после операции на сердце

Бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев был госпитализирован с инфарктом в начале недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего главного тренера московского "Спартака" и сборной России по футболу Олега Романцева перевели из реанимации в обычную палату после операции на сердце .

Легендарный тренер сообщил агентству ТАСС, что медики оценивают его состояние как хорошее.

- Ситуация идёт на улучшение. Завтра будет ещё одно серьёзное обследование, которое покажет, на сколько я здесь задержусь, - отметил Романцев.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, в ночь на 2 марта бывшего тренера российской сборной по футболу госпитализировали. Врачи диагностировали у него инфаркт и провели шунтирование.

Под руководством Олега Романцева команда "Спартак" выиграла чемпионат СССР, восемь чемпионатов России и четыре Кубка России. В 2005 году Романцев оставил тренерскую карьеру. Сейчас ему 67 лет.