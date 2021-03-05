В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественных продуктов к Масленице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 8 марта начинается масленичная неделя. По традиции, основным угощением в эти дни становятся блины с самыми различными начинками.

В Роспотребнадзоре дали советы, как выбрать качественные продукты для их приготовления.

Основной ингредиент – это мука. Она должна быть свежей и обязательно просеянной перед использованием.

К порче муки приводят такие процессы, как прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание.

Выбирая сметану и творог стоит обратить на условия хранения и маркировку. Продукты должны находиться в холодильнике, если столбики термометров поднимаются выше 6 градусов тепла, то велик риск, что продукты испортятся. Не поленитесь прочитать состав, там не должно быть ничего, кроме молока и закваски.

В России популярны блины с различными начинками. Если это ягоды, то не стоит покупать заморозку, слипшуюся в один комок.

Если покупателю предлагается самостоятельно насыпать ягоды из большой упаковки, то велик риск приобретения некачественного товара. В продукт могут попасть микробы от грязных рук, кашля или чихания других покупателей.

Мясо для фарша лучше брать в проверенных местах. Приобретая товар в местах несанкционированной торговли, велик риск купить некачественный продукт, полученный от больных или павших животных.

Мясо необходимо подвергать термической обработке – это поможет убить кишечные инфекции и паразитарные заболевания, сообщает телеканал «360».

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, какие опасности подстерегают россиян в масленичную неделю и чем может быть чревато переедание. Специалист напомнила, что блины и пироги, употребляемыев большом количестве, могут привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, пишет ФАН.