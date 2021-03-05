В "Аэрофлоте" опровергли сообщения о введении платной регистрации на рейс

Регистрация на рейс у стойки в аэропорту включена в стоимость билета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о введении платной регистрации на рейс.

- Такая система возможна для лоукостеров, но не для полносервисных компаний, - подчеркнул представитель компании "Аэрофлот" Михаил Демин в беседе с РИА. - Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сейчас, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой, все больше людей пользуются онлайн-регистрацией

Ранее сегодня, 5 марта, газета "Известия", ссылаясь на представителя авиакомпании Михаила Дёмина, сообщила, что "Аэрофлот" предложил Министерству транспорта России ввести платную регистрацию на рейс и исключить стоимость этой услуги из цены билета. Дёмин также отметил, что всё больше пассажиров регистрируются на рейс онлайн, а не у стойки в аэропорту. Так перевозчик смог бы снизить стоимость авиабилета и предоставить пассажирам выбор между платной регистрацией и бесплатным онлайн-оформлением.

В "Известиях" также сообщали, что Росавиация после рассмотрения инициативы отметила социальные риски предложения. В Минтрансе заявили, что не принимали никаких решений по направленной ведомству инициативе.