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Общество

Сенатор Валерий Рязанский указал на сложности с льготными ж/д билетами для пенсионеров

Трудности представляет сам процесс компенсации расходов перевозчикам
Елена АКИМОВА
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Пенсионерам предложили предоставить льготный проезд на поездах дальнего следования

Пенсионерам предложили предоставить льготный проезд на поездах дальнего следования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Совете Федерации оценили предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева предоставить пенсионерам право дважды в год приобретать льготные билеты на поезда дальнего следования.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал инициативу хорошей, но отметил, что в ее реализации имеются определенные трудности.

- Инициатива хорошая с точки зрения того, чтобы дать пенсионерам все -таки поездить по стране. Билеты для них иногда дороговаты, - отметил политик.

Он также подчеркнул, что с точки зрения реализации идеи, она не представляется простой.

- С точки зрения решения проблем экономического порядка, честно говоря, трудно посчитать, каким образом компенсировать эти затраты транспортникам, - пояснил сенатор.

Инициативу стоит обдумать и найти пути реализации, прежде чем говорить о ее применении на практике.

К тому же, в России имеются программы для северных территорий. Она позволяет отпускникам и людям старшего поколения один раз в год воспользоваться льготными билетами.

- Есть специальная программа по Дальнему Востоку и Сибири, которая распространяется на всех. В этой связи это будет еще одно дополнение ко всем этим программам. Его надо обсчитать и каким-то образом оформить, - заключил сенатор в беседе с RT.

Ранее в Росстате назвали размер средней ежемесячной пенсии в России. В январе 2021 года она увеличилась на 0,4% , пишет ФАН.