Ко Дню Победы в Тюменской области выплатят 170 млн рублей ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла

4 марта глава Тюменской области Александр Моор сообщил на личных страницах в социальных сетях, что по итогам заседания президиума правительства региона подписал документы о выделении из областного бюджета 170 млн рублей на выплаты тюменцам ко Дню Победы

«Социальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат ко Дню Победы все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, - уточнил губернатор. - Помощь в размере 5 тысяч рублей получат труженики тыла».

Жители Тюменской области, родившиеся до 9 мая 1945 года, получат поддержку в размере 2 тысяч рублей. Это самая многочисленная категория населения региона, которая получит выплату.

Социальные выплаты будут начислены автоматически.