В Совфеде назвали преступлением строительство городов в Арктике

Член Совета Федерации объяснил, почему строить города в Арктике нецелесообразно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Строить в Арктике новые города для постоянного проживания неправильно для экономики и для людей, которые будут вынуждены жить в крайне тяжёлых условиях, заявил член Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин во время международной конференции Арктика-2021.

- Надо просто определить объём инфраструктуры, который необходим в этом посёлке. Соотношение на одно рабочее место — это один к шести (один человек работает — шестеро нужны, чтобы он мог жить там). Это семья, дальше идут сады, школы, снежный ком. Вахтовый метод уже апробировал себя для Ямбургского месторождения, для Заполярного месторождения, для Сабетты, - приводит слова Важенина агентство РИА Новости.

Сенатор также отметил, что важнее не вкладывать деньги в развитие старых городов, а предоставить пенсионерам возможность уехать из этих тяжёлых условий. Важенин добавил, что, по его мнению, рассчитывая стоимость добычи, упускается стоимость городов вокруг месторождения.

Ранее журналист KP.ru рассказывал о посёлке городского типа Надвоицы в Карелии. Инвесторы готовы вложить в строительство там дата-центра пять миллиардов рублей, поскольку для обслуживания серверов необходим холод.