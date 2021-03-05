В США впервые в мире привили приматов от коронавируса

В зоопарке США привили от коронавируса приматов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В зоопарке американского города Сан-Диего вакцинировали от коронавирусной инфекции четырех орангутанов и пятерых карликовых шимпанзе-бонобо. Местное издание The San Diego Union-Tribune сообщает, что это первые приматы в мире, получившие вакцину от вируса.

Животным ввели экспериментальный препарат производства ветеринарной фармацевтической компании Zoetis, которая является структурным подразделением Pfizer.

В середине января текущего года в городском зоопарке заразились коронавирусом восемь горилл. Они были инфицированы больным сотрудником, который переносил заболевание без симптомов и работал в средствах индивидуальной защиты.

Вакцина от Zoetis еще не прошла необходимое тестирование, но в зоопарке посчитали, что риск распространения болезни среди животных слишком велик. Явные побочные эффекты у животных выявлены не были. У двух особей взяли анализы для определения уровня антител.

В конце января 2021 года появилась информация, что в России разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. Как рассказал глава Россельхознадзора Сергея Данкверта, необходимость в препарате испытывают прежде всего на фермах. Планируются, что первые тест-образцы препарата появятся уже осенью 2021 года.