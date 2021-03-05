Генпрокуратура Беларуси запросила у Литвы выдачу Светланы Тихановской

Следственный комитет Белоруссии 2 марта заявил, что инициирует экстрадицию Светланы Тихановской Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Беларуси направила Литве просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, чтобы в Беларуси привлечь её к уголовной ответственности. В республике политика обвиняют в преступлениях против порядка управления, общественной безопасности и государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Генеральная прокуратура Республики Беларусь… направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства, - сообщается в Telegram-канале ведомства.

2 марта, как сообщал сайт KP.ru, Следственный комитет Беларуси передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской из Литвы, где она находится с августа 2020 года. В МИД Литвы тогда ответили, что страна "не выдаёт людей, подвергающихся политическим преследованиям".