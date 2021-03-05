Аналитик предрек охлаждение отношений США и Украины после завершения работ на «Северном потоке-2»

"Северный поток-2" планируют завершить к концу 2021 года Фото: REUTERS

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев предрек охлаждение отношений между США и Украиной. Это произойдет в тот момент, когда «Северный поток-2» будет достроен и введен в эксплуатацию.

Вашингтон потеряет всякий интерес к Киеву, так как в истории с газопроводом политика доминирует над экономикой.

- Весь смысл киевской революции 2014 года заключался в получении контроля над Крымом и экспортом российского газа в Европу. В таком случае США могли бы диктовать условия своим европейским партнерам. Но Крым сразу ушел, а теперь высок риск потери контроля над транзитом, - рассуждает аналитик.

Работы по «Северному потоку-2» ведутся вопреки всем обстоятельствам. Осталось уложить 120 километров в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Европе нужен российский газ и в данном вопросе они выбирают свои интересы, а не интересы заокеанского партнера, рассуждает эксперт.

В Госдуме тоже выражают надежду, что проект будет сдан до конца 2021 года. Никаких видимых причин для иного развития событий пока нет.

- Как только газ пойдет в обход Украины, она превратится для США в чемодан без ручки. Бросить жалко, а нести тяжело, - заключил эксперт в беседе с ФАН.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал растущие цены на нефть марки Brent. Она превысила отметку в 68 долларов за баррель, пишет RT.