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На Украине хотят разрешить второе гражданство

Это не будет распространяться на Россию
Антон Беспамятных
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Кулеба отметил, что является последовательным сторонником этой идеи

Кулеба отметил, что является последовательным сторонником этой идеи

Фото: Twitter.com

Украина планирует разрешить жителям страны иметь второе гражданство, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В разговоре с РИА Новости Кулеба отметил, что является последовательным сторонником этой идеи. Сейчас украинские депутаты работают над соответствующими законодательными изменениями.

По словам Кулебы, Россия — это "страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве". Однако украинцы смогут иметь гражданство стран-членов Европейского союза. По мнению главы МИД, эти государства являются для Украины дружественными и не несут никакой угрозы.

С 2001 года на Украине действует закон, согласно которому в стране существует только единое гражданство.

В январе 2021 года в Верховную Раду был внесен законопроект введении двойного гражданства. В его пояснительной записке уточняется, что гражданам Украины с российским паспортом запретят реализовывать их избирательное право.