В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

Представитель ВОЗ предположил, что пандемия закончится в начале 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавируса завершится в мире к началу 2022 года, но сам вирус не исчезнет, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

- Полагаю, 2021 год будет ещё одним годом ковида. Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, программы диагностики, вакцина. В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус, - рассказал Клюге в интервью газете Die Welt.

Он также призвал набраться терпения в ситуации с вакцинацией населения и объяснил, что сейчас спрос по прививкам превышает предложение, однако привить всё человечество разом не удастся.

Клюге добавил, что, по его мнению, введение летом паспортов вакцинации в Европе неизбежно, хотя ВОЗ не давала подобных рекомендаций.