Часть россиян в ближайшее время может остаться без интернета

"Ростелеком", "МегаФон" и другие 11 марта должны будут отключить передатчики.Фото: Bench Accounting на Unsplash

У нескольких операторов фиксированного беспроводного доступа в интернет заканчивается действие разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц для предоставления доступа к Сети. Часть компаний, куда входят "Ростелеком", "МегаФон" и другие, просили продлить доступ, но пока не получили ответ. 11 марта они должны будут отключить передатчики.

Операторы получили разрешение Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 10 марта 2011 года. Тогда разрешение было получено на 10 лет.

Как пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ГКРЧ, вопрос продления должен был стоять на первом заседании Госкомиссии в этом году. Так как оно пока не состоялось, операторы, использующие частоты 3,4–3,6 ГГц, будут вынуждены отключить передатчики.

Ранее появилась информация, что пассажиры коротких авиарейсов некоторых российских авиакомпаний получат доступ к беспроводному интернету. При этом доступ к вай-фаю будет платным.