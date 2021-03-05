Минздрав: Вакцина "Спутник Лайт" прошла вторую фазу клинических испытаний

Вторую фазу клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» завершили в России Фото: REUTERS

В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт". Сейчас её результаты направлены на экспертную оценку, сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Напомним, в середине февраля 2021 года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о начале третьей фазы исследований вакцины "Спутник Лайт". 27 февраля прививку получили первые добровольцы в Москве. 28 февраля РФПИ подал заявку на регистрацию препарата.

Вакцина "Спутник Лайт", как и "Спутник V", разработана в Институте имени Гамалеи. В отличие от "Спутника V", первой в России и в мире вакцины от коронавируса, "Спутник Лайт" состоит из одного компонента. После введения вакцины иммунитет к коронавирусу начинает формироваться через неделю. Через месяц он достигает максимума.

О разработке вакцины сообщил после Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, сообщал ранее сайт KP.ru.