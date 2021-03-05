Виктор Мозес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немало споров вызвал эпизод матча 1/8 финала Кубка России между "Динамо" и "Спартаком". "Бело-голубые" одержали победу со счетом 2:0. А один из скандальных эпизодов - это зафиксированная рукой игра футболиста "красно-белых" Виктора Мозеса. Экспертно-судейская комиссия пояснила решение арбитров:

- Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ФК "Спартак" №8 Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, которое привело к контакту с ним. Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок. Мяч попадает в руку игрока "Спартака" №8 Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо, - говорится в официальном протоколе.

Такой же вывод был сделан и таким экспертом, как советником генсека РФС Дэвидом Эллереем. При этом, отдельно отмечается, что была использована фотография для более наглядного показа данного эпизода.