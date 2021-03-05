В Аргентине опубликовали результаты исследований "Спутника V"

Ученые отметили, что результаты исследования заставляют пересмотреть график вакцинации ранее инфицированных аргентинцев Фото: REUTERS

Администрация аргентинской провинции Буэнос-Айрес опубликовала на своем сайте результаты исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V". У всех испытуемых выработались антитела к вирусу после получения двух доз препарата.

Исследование проводили ученые Национального совета научно-технических исследований (CONICET) при содействии министерства здравоохранение провинции Буэнос-Айрес.

- Люди, ранее подверженные вирусу, у которых были выявлены антитела до начала вакцинации, вырабатывают быстрый гуморальный иммунный ответ при получении одной дозы вакцины "Спутник V" с аналогичными и даже более высокими уровнями антител, чем те, которые были произведены неинфицированными людьми, получившими две дозы вакцины, — сообщила старший научный сотрудник CONICET Андреа Гамарник.

Ученые отметили, что результаты исследования заставляют пересмотреть график вакцинации ранее инфицированных аргентинцев. Также это позволит оптимизировать ресурсы без ущерба для эффективности массовой вакцинации населения.

Ранее в Финляндии признали недостаток мощностей для производства "Спутника V". В разговоре с бывшим президентом страны Тарьей Халонен спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о готовности России предоставить Финляндии технологии для производства препарата.