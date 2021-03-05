Мария Захарова анонсировала ответный стоп-лист для граждан США

Мария Захарова пообещала, что Россия скоро опубликует ответный стоп-лист граждан США Фото: Иван МАКЕЕВ

Скоро Москва опубликует ответный на американские санкции стоп-лист, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Учитывая, как они себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведётся. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то её нет, - заявила Захарова в эфире Первого канала.

Представитель МИД также отметила, что российские власти специально не привлекали внимания к подготовке ответных мер и не ждут чего-либо для введения ответных санкций.

Как сообщал сайт KP.ru, 2 марта американское правительство ввело санкции против тех, кого Вашингтон считает причастными к "отравлению и последующему тюремному заключению" российского политика Алексея Навального.

По заявлению Минфина США, в список вошли директор ФСБ Александр Бортников, начальник Управления политики президента Андрей Ярин, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, директор ФСИН Александр Калашников и генеральный прокурор Игорь Краснов.

4 марта Госдеп США призвал Россию уничтожить химическое оружие во избежание новых антироссийских санкций.

Кроме того, 4 марта президент США Джо Байден продлил санкции против России, введённые из-за ситуации с Крымом.