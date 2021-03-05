В Турции рассказали, когда облегчат правила въезда в страну

Bсем прибывшим в Турцию гражданам необходимо представить отрицательный тест на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию останется обязательным условием для въезда в Турцию до 15 апреля 2021 года. Об этом сообщило посольство России в Анкаре после уточнения этого вопроса у турецких властей.

Правило было введено с 30 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года, пишет РИА Новости. Позже Турция распространила извещение о продлении правила до 26 мая.

В сообщении российских дипломатов говорится, что всем прибывшим в Турцию гражданам необходимо представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия в страну. После уточнения информации выяснилось, что правило продлено до 15 апреля.

Условие не распространяется на детей до шести лет, транзитных и трансферных пассажиров, а также на экипажи воздушных судов.

С 1 марта 2021 года был разрешен въезд российских туристов в Грузию. Въезд будет разрешен только в случае отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Речь идет о прибытии в страну по воздуху, сухопутные границы страны до сих пор остаются закрытыми для гостей.