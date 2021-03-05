Путин поздравил с днём рождения актрису Елену Яковлеву

Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения народную артистку России Елену Яковлеву. Текст его телеграммы опубликован на сайте Кремля.

- Яркая, талантливая актриса, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство. Зрители искренне любят Вас за непревзойдённое мастерство и обаяние, душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу, - сказано в послании президента.

В конце телеграммы Путин пожелал Елене Яковлевой здоровья, успехов и всего самого доброго.

Кроме того, актрису с юбилеем поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин. Текст его послания опубликовала пресс-служба кабмина.

- Вам, актрисе уникального дарования и широкого творческого диапазона, блестяще удается создавать на театральных подмостках и в кинематографе яркие образы. Зрители очень любят киноленты с вашим участием, всегда ждут ваших новых работ в театре, - отметил глава российского правительства.

Напомним, Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года. Она окончила ГИТИС и до 1986 года прослужила в труппе театра "Современник".

Её дебютной ролью в кино стал фильм "Двое под одним зонтом" Георгия Юнгвальд-Хилькевича, а дебютным спектаклем "Двое на качелях" Уильяма Гибсона.

Актриса стала популярной после выхода на экраны картины "Интердевочка" Петра Тодоровского.