«Половина сердца» губернатора Игоря Артамонова

Фото: липецкаяобласть.рф

Холодная зима всеми силами сопротивляется приходу весеннего тепла. В такие зябкие дни представительницам прекрасной половины человечества особенно хочется эмоциональной подзарядке. Во время праздничного концерта в честь Международного женского дня липчанки получили огромный заряд положительных эмоций лично от губернатора Игоря Артамонова.

Фото: липецкаяобласть.рф

Глава региона исполнил соло на саксофоне под песню «Половина сердца» известного исполнителя Леонида Агутина. А аккомпанировал Игорю Артамонову Государственный духовой оркестр областной филармонии.

«Дорогие и любимые женщины! Каждый раз играть для вас, быть здесь очень волнительно. Всегда очень приятно видеть вас и ваши улыбки. Я вас люблю, с праздником!» - обратился к зрительницам Игорь Артамонов.

Фото: липецкаяобласть.рф

Торжественный концерт состоялся в областном центре культуры, народного творчества и кино. В этот вечер здесь собрались прекрасные представительницы различных трудовых коллективов региона, женщины разного возраста и профессий. Галантные молодые люди у входа в концертный зал дарили гостьям торжества цветы и конфеты.

Игорь Артамонов опубликовал в своём instagram музыкальное видеопоздравление липчанок с 8 марта.