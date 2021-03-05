В России вакцинация "ЭпиВакКороной" начнётся во второй половине марта

Массовая вакцинация "Эпиваккороной" начнется во второй половине марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина "ЭпиВакКорона", созданная центром вирусологии "Вектор", станет доступна для масштабной вакцинации в России во второй половине марта 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия - 1".

Максютов также отметил, что вакцина "ЭпиВакКорона" вакцина не перегружает иммунитет, формируя только ключевые антитела.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что сегодня, 5 марта, Министерство здравоохранения России одобрило применение вакцины "ЭпиВакКорона" для людей старше 60 лет. Кроме того, Минздрав сообщил обо окончании второй фазы испытаний вакцины "Спутник Лайт".

"Комсомольская правда" взяла у заместителя руководителя научного центра, кандидата биологических наук Татьяны Непомнящих интервью, в котором она ответила на критику препарата.