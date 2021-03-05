Минцифры опровергло возможность отключения домашнего интернета у россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опровергло возможность отключения домашнего интернета у пользователей. Глава департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров сообщил, что российские абоненты не останутся без домашнего интернета. Об этом говорится на официальном сайте ведомства в пятницу, 5 марта.

- В скором времени пройдет заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором рассмотрят вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц. Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот, продолжая предоставлять услуги доступа в интернет, - отметил директор департамента.

Андрей Канцуров добавил, что при этом операторы должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования. По его словам, это необходимо, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться очень небольшого числа пользователей – примерно нескольких тысяч в различных российских регионах.

Ранее сообщалось, что у некоторых операторов заканчивается действие разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц для предоставления доступа к интернету. Несколько крупных компаний попросили продлить доступ, однако ответа пока что не получили. Из-за этого 11 марта они должны будут отключить передатчики.