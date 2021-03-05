Суд заморозил стройку стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Амурской области на 90 дней заморозил работы производственно-строительного объединения «Казань» по строительству стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный. Об этом говорится в материалах суда в пятницу, 5 марта.

Сообщается, что «Казань» решили привлечь к административной ответственности за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию. В связи с данным нарушением арбитраж постановил остановить деятельность организации по строительству объекта на срок до 90 суток.

Иск поступил в суд от 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора российского Министерства обороны.

Как сообщал сайт kp.ru, строительство второй очереди космодрома Восточный началось два года назад. В рамках проекта предполагается строительство стартового стола под ракету «Ангара-А5», а также сопутствующей инфраструктуры. На 2023 год запланирован первый пуск «Ангары» с пилотируемым кораблем «Орел».