Девушки скупают в интернете чеки от брендовых вещей для обмана состоятельных мужчин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сайтах, где продают вещи, стартовал новый весьма креативный бизнес. Девушки, уже ставшие обладательницами долгожданных аксессуаров Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и т.п., помогают своим менее успешным подругам создать иллюзию благосостояния. Они продают им чеки от новинок известных брендов.

В среднем такой чек стоит от 1200 до 2400 рублей. Кроме того, можно приобрести фирменный пакет с надписью ЦУМ. Он обойдется примерно в 300 рублей. Казалось бы, в чем смысл? А он есть.

Девушки покупают такие чеки для того, чтобы обманывать состоятельных мужчин. Схема простая: женщина просит молодого человека подарить ей дорогую сумку. А когда получает на счет деньги, отправляет ему в ответ чек и фото. Все полученные деньги она может потратить на любые другие цели.

Надо сказать, что девушки, продающие чеки, тоже получают неплохую выгоду.

- За последние полгода я продала около 12 чеков и таким образом купила себе ещё одну маленькую кросс-боди. Прибыль 80 level. Тут важно, что чек был не старый. Чем он не свежее, тем больше падает цена, - рассказала kp.ru продавец Юлия С*.